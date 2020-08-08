KTTB UYARIYOR: “Limasol’a mecbur kalmadıkça gitmeyin”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi, Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı, Limasol’da artan covid-19 vakalarına yönelik açıklamada bulundu.

Vudalı, mecbur kalınmadıkça Limasol’a seyahat edilmemesi gerektiğini dile getirerek, bölgeye giden kişilere random PCR testi yapılmasını da önerdi.

Şehrin son 14 günlük aktivitesinin araştırılmasını söyleyen Dr. Vudalı, mümkün olduğunca farklı bölgelere seyahat edilmemesini vurguladı.

Vudalı’nın açıklaması şöyle:

“COVID-19 pandemisi tüm dünyada devam etmektedir. Farklı ülkelerdeki COVID-19 vaka sayısındaki artış ve azalışları, hatta şehirlerdeki epidemiyolojik verileri yakından takip etmemiz gerekmektedir. Özellikle komşu ülkelerdeki değişimler, toplum olarak bizi daha da yakından ilgilendirmektedir. Çünkü Kıbrıs’ın güney kesimi veya Türkiye gibi komşu ülkelere ulaşım yönünden çok yakın olmamız riski artırmaktadır. Hal böyle iken özellikle son dönemde Kıbrıs’ın güney kesiminde özellikle Limasol şehrindeki vaka artışı düşündürücüdür.

KTTB olarak bu bölgeye çok gerekli olmadıkça seyahat edilmemesini, zorunlu hallerde gidecek olan vatandaşlarımızın orta veya yüksek riskli aktivitelerden kaçınmasını (https://www.kttb.org/uzmanlar-covid-19-riskleri-hakkinda-n…/) tavsiye ediyoruz. Bu bölgeye gidilmesi durumunda bahsi geçen şehirden dönüşte 14 gün içeresinde ateş, öksürük veya nefes darlığı şikâyetinin gelişmesi durumunda, zaman kaybetmeden, seyahat bilgisi ile birlikte bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyoruz. Bunun dışında sınırdan geçen kişilerden Limasol bölgesine gidenlere random PCR testi yapılmasını da önermekteyiz.

Pandemi sürerken mümkün olduğunca seyahat edilmemesi tavsiye edilmektedir. Zorunlu durumlarda seyahat planlarınızı yaparken gideceğiniz şehirin son 14 günlük COVID-19 aktivitesini araştırmanız ve yüksek riskli aktivitelerden mümkün olduğunca kaçınmanız önemlidir.”