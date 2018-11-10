KTSYD’den maratona destek

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 11 Kasım Pazar günü düzenleyeceği “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” Maratonu’na Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği her yıl olduğu gibi bu yıl da destek verdi. KTSYD yönetim kurulu ve dernek üyeleri Lefkoşa Türk Belediyesi’ne giderek maratona kayıtlarını yaptırdı. “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, Paylaşım Artıyor” sloganıyla 3 kategoride koşulacak maratonun geliri ile ihtiyaçlı bireylere günde bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı’nın yemek dağıtımında kullanılacağı araç alımında kullanılacak. Maraton 4 kilometre (Halk Koşusu), 10 kilometre ve 21 kilometrelik (Yarı Maraton) olarak 3 kategoride koşulacak.

Yollar hazırlıklar için kapalı olacak

Bu yıl 11 Kasım Pazar günü 8. kez koşulacak olan Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nun başlangıç, bitiş ve toplanma noktası olan Lefkoşa Türk Belediye binası önünde yapılacak ön hazırlıklar için Atatürk Caddesi’nin bir bölümü, bugün saat 17:00 – 20:00 arası trafik akışına kapalı olacak.

Ayrıca yarın, Lefkoşa Türk Belediye binası önü sabahın erken saatlerinden itibaren, tüm yarışma ve etkinlikler tamamlanıncaya kadar trafiğe kapalı olacaktır.

Yarışların başlama saatleri

Yarın ilk yarış olan 21 kilometre Yarı Maratonu sabah saat 07:00’de, 10 kilometre saat 09:30’da ve 4 kilometre Halk Koşusu ise saat 10:30’da başlayacak.

21 Km. Yarı Maraton öncesinden başlayarak, yol koşu güzergahlarında ve özellikle geçiş noktalarında Trafik Polisi ile Zabıta ekiplerinin kontrolünde olacak. 21 kilometre ve 10 kilometre koşuları, yolun tamamen trafiğe kapatılması veya Trafik Polisi’nin kontrollü geçiş yönlendirmesi ile gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamada yarın, tüm yarışlar ve etkinlik tamamlana kadar Lefkoşa’da bulunan ve güzergahları kullanacak yurttaşların, görevlilere, işaret ve işaretçilere uymaları güvenlik açısından istendi. Maraton boyunca acil durumlarda 0548 886 08 48 numaralı telefona ulaşılabileceği de belirtildi.