KTSYD Kupası GAÜ ve LAÜ’nün

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Masa Tenisi Turnuvası hafta sonu gerçekleştirildi.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Masa Tenisi Federasyonu işbirliğinde KKTC Telsim’in katkılarıyla federasyon lokalinde gerçekleştirilen turnuvada büyük çekişme yaşandı.

Erkeklerde LAÜ şampiyon

Büyük erkekler kategorisinde eleme usulüne göre gerçekleştirilen maçlarda Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) finaldeki rakibi Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) yenerek şampiyon oldu. Final karşılaşmasında LAÜ ile GAÜ oyuncularının büyük çekişmesi ise görülmeye değer bir oyundu.

Erkeklerde ikinciliği GAÜ, üçüncülüğü ise ANKA Spor Kulübü elde etti.

Kadınlar şampiyonu GAÜ

Turnuvada lig usulüne göre oynanan kadınlar maçı ise büyük çekişme içinde gerçekleşti. İlk üçe giren takımların yedişer puan toplamaları sonunda sıralama averajla belirlendi.

Turnuvada yedi puan toplayan Girne Amerikan Üniversitesi artı 1 averajla şampiyon olurken 7 puan toplayan ancak averajı sıfır olan Yakın Doğu Üniversitesi ise ikinci oldu.

Organizasyonda üçüncülüğü ise KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği de 7 puan ve eksi 2 averajla üçüncülüğü elde etti.

Ödüller verildi

Final maçları sonunda düzenlenen ödül töreninde kadınlarda dereceye girenlere ödülleri Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben tarafından verilirken erkeklerde dereceye girenlere ödüllerini ise KKTC başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu verdi.

Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğluları ise KTSYD Başkanı Çelen Oben ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’ya katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.