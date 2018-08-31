KTSYD Kupası 9 Eylül’de

Futbolda yeni sezonun açılmasına kısa bir süre kala takımlar da hazırlık maçları ve kamplarla hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası Telsim Vodafone’un katkılarıyla şampiyonluğun iki güçlü adayı Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği arasında oynanacak.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak

Dernekten yapılan açıklamada KTSYD Kupası 9 Eylül Pazar akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. KTSYD Kupası için iki takım da çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

DTB kadrosuna güveniyor

Altyapıdan gelen yetenekli ve oturmuş kadrosuna transfer olarak Cemal Yaşınses, Gökberkhan Gök, Çağrı Kıral ve Serhan Önet’i katan Doğan Türk Birliği bu sezonun en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyor.

MTG işi şansa bırakmak istemiyor

Geçtiğimiz sezon beklediği performansı gösteremeyen Mağusa Türk Gücü ise Uğur Gök, Ufuk Şimşek, Mehmet Erol ve Şenol Şöför gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak bu seneki şampiyonluk isteyen takımlar arasında güçlü bir aday olarak göze çarpıyor.

Sezona kupa ile başlamak istiyorlar

9 Eylül Pazar akşamı KTSYD Kupası’nda karşılaşacak Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü kupayı alarak sezona moralli girmek istiyor.

Malek jübilesini yapacak

KTSYD Kupası bir özel olaya da evsahipliği yapacak. Geçtiğimiz sezonu başarıyla tamamlayan ve KTSYD Yılın Başarı Ödülleri’nde Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü’nü alan Mehmet Malek maçta 10 dakika görev yaparak jübilesini yapacak.

Bu özel gecede Malek son kez düdük çalarak hakemlik kariyerine de nokta koyacak.