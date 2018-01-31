KTSYD Hentbol Kupası başladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Hentbol Kupası’nın ikincisi dün akşam oynanan karşılaşmalarla başladı. Büyük kadınlarda rakiplerini mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi ve Esentepe Yetenek Avcıları yarı finale yükselen ekipler oldular.

“Bağımlılığımız spor, tutkumuz hentbol” sloganı ile gerçekleştirilen kupada CIU Arena’da günün ilk maçında YDÜ ile Şahlan karşı karşıya geldi. Rakibini 42-22’lik skorla mağlup eden YDÜ bir üst turda DİGEM’in rakibi oldu. Bu karşılaşmanın ardından oynanan diğer mücadelede Esentepe Yetenek Avcıları, DAÜ’yü 39-34 yenerek bir diyer yarı finalist oldu. DAÜ yarı finalde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin rakibi oldu. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destek verdiği, Telsim’in katkıları ile gerçekleştirilen kupada bugün büyük erkeklerde ilk tur maçları oynanacak. Program şöyle:

Bugün

CIU Arena: G.Gücü – Yükseliş (B. Erkek – 18.00)

CIU Arena: DAÜ – UKÜ (B. Erkek 19.30)

Yarın

Atatürk Spor Salonu: UKÜ - Esentepe Yet. Av. (B.Kadın Yarı Final – 18.00)

Atatürk Spor Salonu: DİGEM - YDÜ (B.Kadın Yarı Final – 19.30)

3 Şubat Cumartesi

CIU Arena: YDÜ / DAÜ – UKÜ galibi (B. Erkek Yarı Final – 17.00)

CIU Arena: MGA / G.Gücü – Yükseliş (B. Erkek Yarı Final – 18.30)

5 Şubat Pazartesi

Atatürk Spor Salonu: Erkekler Finali (18.00)

Atatürk Spor Salonu: Kadınlar Finali (19.30)