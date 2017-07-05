KTSYD, EAK gecesine katıldı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu, Kıbrıs Rum Spor Yazarları Birliği’nin (EAK) davetiyle, 2 Temmuz Dünya Spor Yazarları Günü dolayısı ile birliğin sponsor firması tarafından düzenlenen geceye katıldı. Önceki akşam Lefkoşa’nın güneyinde yer alan etkinlikte ikili ilişkilerin geliştirilmesi için iki kurum arasında bir görüşme yapılması konuşulurken, Temmuz ayı içerisinde bir araya gelinmesi konusunda görüş birliği sağlandı.

Geleneksel olarak düzenlenen gecede konuşmalar yapılırken, EAK Başkanı Panagiotis Felloukas konuşmasında KTSYD ile bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gecede EAK üyesi spor yazarlarına gerçekleştirilen kura çekimi ile çeşitli hediyeler verilirken, birlikte yenen yemekle gece son buldu.