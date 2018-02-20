'KTSO Genç Profesyoneller'den anlamlı etkinlik

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Genç Profesyoneller, “İş Sonrası Kaynaşma Etkinliği” çerçevesinde 2017 ve 2018 yılı buluşmasını, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına yaptı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına yapılan buluşmada, Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkilileri tarafından Vakfı tanıtan ve faaliyetlerini aktaran bir sunum yapıldı, etkinliğe katılan Genç Profesyonel üyeleri de tükürük örneği vererek Dünya İlik Bankası’na kayıt yaptırdı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da yer alan buluşmayı KTSO’da düzenleyen KTSO Genç Profesyoneller Platformu, ilerleyen günlerde hayata geçirecekleri sosyal sorumluluk projesinin tanıtımını da yaptı.

Üyelerin katkı koyarak biriktirdikleri bağış, KTSO Genç Profesyoneller Yönetim Kurulu tarafından, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp’e takdim edildi.

Özeralp yaptığı açıklamada, bu tür bağışların kanserle mücadele eden çocuk ve aileleri için önemini yineleyerek, KTSO Genç Profesyoneller üyelerine ince düşünceleri için teşekkürler etti.