KTSO, ‘Fruit Logistica 2017’ Fuarına katıldı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Berlin’de düzenlenen Yaş Meyve-Sebze Fuarı “Fruit Logistica 2017”ye katıldı. Odanın 8-10 Şubat tarihlerindeki fuara “North Cyprus” markasıyla katıldığı ve Koop Süt’ün stantta aktif olarak yer alırken, Sanayi Odası görevlilerinin ise ülkede üretilen yaş meyve-sebze hakkında bilgi vererek broşür dağıttığı kaydedildi. KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, fuara Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da katılarak, Kuzey Kıbrıs standını ziyaret etti. Fuara bu yıl 3 binin üzerinde özel şirket ve 130 ülke katıldı. Üç gün süren fuarı ilk iki günde 70 binin üzerinde ziyaretçinin ziyaret etmesi ise tarihi rekor olarak anılıyor. Fuar, bugün sona eriyor.