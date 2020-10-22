KTÖS'ün sergisi online izlenebilecek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS) Karma Resim Sergisinin üçüncüsü Lefkoşa Çağlayan bölgesindeki KTÖS Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı.

KTÖS’ten verilen bilgiye göre, 18 öğretmenin resimlerinin sergileneceği sergi www.ktos.org üzerinden de ziyaret edilebilecek. Sergi 5 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.