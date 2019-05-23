KTÖS'ten seçim çağrısı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Kıbrıslı Türkleri 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamento seçimlerinde oy kullanmaya çağırdı.

Şener Elcil, 26 Mayıs’taki Avrupa Parlamentosu milletvekilliği seçimleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “seçimlerde oy kullanan her Kıbrıslı Türk’ün, statükonun sonlanmasına, barışa ve toplumsal varlığın devamına katkı koyacağını” kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuka girmesinin toplumsal kurtuluş anlamına geleceği görüşünü ifade eden Elcil, “Kıbrıs Türk toplumunun bu dönüşümü sağlaması kendi elindedir” dedi.

Askersiz, barış çerisinde ve uluslararası hukukun içerisinde yer almak için 26 Mayıs Pazar günü Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılıp oy vermenin şart olduğunu kaydeden Elcil, verilecek her oyun statükonun sonlanmasına ve toplumsal varlığın devamına katkı koyacağını ifade etti.