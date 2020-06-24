KTÖS'ten okullar için COVID -19 Rehberi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) “COVID-19 Sonrası Okulların Yeniden Açılmasına Yönelik Rehber” yayınladı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş konuyla ilgili yazılı açıklamasında konu hakkında bir konferans düzenleneceğini, konferansın devamında KTTB ve okul müdürleri ile birlikte ortak bir toplantı gerçekleşeceğini de söyledi.

Maviş ilgili toplantının yarın 10.00’da KTÖS yeni binasında gerçekleşeceğini de belirtti.

“SAĞLIK KURALLARINA ÖZEN GÖSTERMELİ VE OKULLARI YENİDEN HAZIRLAMAK İÇİN BÜTÇE AYIRMALIYIZ”

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, eğitim öğretim faaliyetlerinin okullar bünyesinde bilimsel veriler ışığında yeniden başlaması için temel ilkelere, sağlık kurallarına özen gösterilmesi ve okulları yeniden hazırlamak için bütçe ayrılması gerektiğini dile getirdi. Dünya’da benzer uygulamaları takip edip, yerel koşulların oluşturulması ve bu konuda toplumun haberdar edilmesi gerektiğini dile getiren Maviş şöyle devam etti:

“Bu anlamda uluslararası dayanışma, işbirliği ve deneyim bizim için önemlidir. Eğitim Enternasyonali, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, UNESCO, UNİCEF, WHO ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin açıklama ve önerilerini takip etmek, başta AÖA, DAÜ Eğitim Fakültesi ve diğer üniversitelerin eğitim fakültelerinin bilgi birikimi ve teknoloji potansiyellerinden yararlanabilmek eğitim/öğretim faaliyetlerinin sağlıklı planlanabilmesi için önem arz etmektedir.

KTÖS olarak, okulların ne zaman açılacağı meselesini değil, örneklerine bakarak açıldıktan sonra alınacak önlemleri konuşmamız gerektiği kanısındayız. Sürecin eğitim, sağlık ve güvenlik noktasında çok boyutlu olduğu ve alınacak önlemlerin uzun vadeli olacağını görebiliyoruz.”

TAVSİYELER…

Maviş yazılı açıklamasında Eğitim Bakanlığı’nın okulların yeniden açılması ile ilgili politikaları oluştururken şu tavsiyeleri dikkate alması gerektiğini ifade etti:



“Toplum/Aileler açısından;



1. Bakanlık, okulların yeniden açılmasına yönelik karar alırken, çocukların yüksek yararını ve genel halk sağlığı kararlarının merkezine koymalı ve eğitim, halk sağlığı ve sosyo-ekonomik etmenler açısından fayda ve risk analizi yapmalıdırlar.

2. Bakanlık, okulların açılması ile ilgili şeffaf olmalı, sık sık bilgi paylaşmalıdır.

3. Evde eğitim sürecini desteklemek için ailelerin okullarla işbirliği yapmasını sağlayacak platform kurulmalıdır.

4. Okulların açılması durumunda çocuğun nasıl yönlendireceği ile ilgili aile rehberi hazırlanmalıdır.



Çocuklar açısından;



1. Öğrenciler ve ailelerin okula güvenini sağlayacak şartlar oluşturulmalıdır.

2. Oryantasyon süreci çok kültürlülük, çok dillilik dikkate alınarak planlanmalı, kapsayıcı olmalıdır.

3. Salgın döneminde ulaşılamayan eğitim hedefleri için ölçme ve değerlendirme yapılmalıdır.

4. Salgın döneminde oluşan eşitsizlikler giderilmelidir.

5. Salgın döneminde istismar veya ihmaller ile ilgili önlemler alınmalıdır.

6. Çocuklar için yeni sosyal düzene uyum programları yapılmalıdır.



Eğitim faaliyetleri açısından;



1. ‘Eğitim bilim danışma kurulu’ oluşturulmalıdır.

2. Öğretmenin/öğrencilerin oryantasyonu ve hazır bulunuşluğu sağlanmalıdır.

3. Aile eğitimine önem verilmelidir.



Öğretim programları açısından;



1- Öğretim programlarını hazırlayan komisyonlar yeniden göreve çağrılmalıdır.

2-Öğretim programlarının güncellenmesi yapılmalıdır.

3-Öğrenme çıktıları dikkate alınarak kayıp süresi yeni sürece eklenmelidir.

4-Tamamlama eğitimi veya yoğunlaştırılmış eğitim için komisyonların görüşü dikkate alınmalıdır.



Okul güvenliği açısından;



1. Okullar uluslararası standartlara uygun olarak fiziki olarak hazırlanmalıdır.

2. Çocukların birbirlerinden en az 2 metre mesafede oturacakları sınıf düzeni oluşturulmalıdır. Her çocuğa sınıf içinde 2,5 metre karelik alan ayrılarak oturma düzeni oluşturulmalıdır.

3. Gerekli sağlık, hijyen ve güvenlik kitleri okullara temini edilmelidir.

4. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulaması için rehber hazırlanmalıdır.

5. Okul servislerinin güvenliği sağlanmalıdır.

6. İhtiyaç halinde ek öğretmen ve eğitim çalışanı istihdam edilmelidir.



Uzaktan eğitim açısından;



1- İkinci salgın dalgası olacakmış gibi düşünülerek uzaktan öğretim sürecine ek bütçe ayrılmalıdır.

2- Uygulama erişilebilir, çok kültürlü, çok dilli ve kapsayıcı olmalıdır.

3- Okullara online eğitim altyapısı, öğrencilere tablet ve internet erişimi sağlanmalıdır.

4- Öğretmenlere interaktif eğitim, iletişim becerileri ve video/simülasyon tabanlı içerik hazırlamaları için hizmet içi kurs düzenlenmelidir.

5- Simülasyon tabanlı içerik üretmek için adobe captivate, articulate 360, h5p ve benzeri programların kullanımı ile ilgili uzun vadeli antlaşmalar yapılmalıdır.

6- Uzaktan eğitim bir sistem yaklaşımı ile ele alınmalı, Bakanlığa bağlı bir öğrenme yönetim sistemi oluşturulmalıdır.

7-Dijital materyal oluşturulmalı, dijital ölçme değerlendirme sistemi geliştirilmelidir.

8-Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim enstitüsü kurmalı veya bu yönde üniversitelerle işbirliği yapmalıdır.

Sivil toplum açısından;

1. Bakanlık, eğitim sendikaları ile işbirliği halinde olmalıdır.

2. Eğitim fakülteleri sürecin bir fiil parçası olmalıdır.”

KONFERANS VE TOPLANTI DÜZENLENECEK

Açıklamasında eğitimin planlama, uygulama ve değerlendirme süreci olduğunu kaydeden Maviş, bilimsel veriler ışığında çalışmalara katkı koymaya hazır olduklarını da belirtti.

Belirttikleri önerileri geliştirmek adına “COVID-19 Sonrası Okulların Yeniden Açılmasına Yönelik Rehber” temalı konferans düzenleyeceklerini anlatan Maviş, KTTB ve okul müdürleri ile birlikte ortak bir toplantı gerçekleşeceğini toplantının yarın saat 10.00’da KTÖS yeni binasında gerçekleşeceğini söyledi.