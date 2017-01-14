KTÖS, minik Nefes için yardım kampanyası başlattı, konu ile ilgili açıklama şöyle;

Üç yıldır çocuk kanseri olan Nöroblastom Tümör ile mücadele eden Nefesimiz, 1 Ocak tarihinde Almanya’da uygulanan ‘Haplodentik Kök Hücre Nakli’ ve ‘İmmunterapi’ tedavileri başlamak için Almanya’ya gitti.

Altı yaşındaki Nefes’in tedavi masraflarına destek amacıyla yapılan yardım çağrısına, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’da destek vererek, okullarda yardım kampanyası başlatmıştır.

KTÖS, yardım etmek isteyen öğretmenlere ve vatandaşlara çağrı yaparak, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi'ndeki, Nefes Demirpençe için açılan I-2750 numaralı hesaba katkı yapmasını istedi.

Öğretmenlerin www.ktos.org’den indirilen form veya telefon ile, vatandaşlar ise KTÖS’e veya Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’ne elden katkı yapabilecektir.