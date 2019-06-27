KTÖS'ten Akıncı'ya: Kapalı kapılar ardındaki pazarlıkları bozun

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Maraş konusunda daha atak politika izlemesi gerektiğini savundu.

Elcil yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs karasularındaki doğal gaz ve petrol rezervlerine olan ilgiye dikkat çekerek, kapalı kapılar arkasında pazarlıkların yapıldığını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kapalı kapılar arkasındaki pazarlıkları bozmasının şart olduğunu ifade eden Elcil, “Akıncı’ya hitaben; “Kıbrıs Cumhuriyeti’nden kaynaklanan toplumsal haklarımız üzerine basarak, Kıbrıs Türk toplumunu uluslararası varlık haline getirmek sizin birincil sorumluluğunuzdur” ifadelerini kullandı.

Elcil ayrıca, Maraş’ın 1974’teki sahiplerine verilmesi gerektiğini savundu.