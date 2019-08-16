KTÖS'den hizmet için eğitim önerileri
KTÖS, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nda öğretmenlere, okul yöneticilerine yönelik gerçekleştirmeyi düşündüğü hizmet içi kursların eğitime olumlu katkı getireceğini belirterek, önerilerde bulundu.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nda öğretmenlere, okul yöneticilerine yönelik gerçekleştirmeyi düşündüğü hizmet içi kursların eğitime olumlu katkı getireceğini belirterek, önerilerde bulundu.
KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleştirilecek olan hizmet içi kursların kapsamının sadece öğretmenlerle sınırlı kalmaması, öğretmen adaylarına, öğrencilere ve ailelere yönelik hizmet içi kurs, seminer ve atölye çalışmalarının da planlanmasının eğitim açısından daha anlamlı olacağına inanç belirtti.
Maviş, hizmet içi kursların geliştirilmesi açısından şu önerilerde bulundu:
“Kursların bölgelere taşınması, öğretmenlerin ve diğer paydaşların ulaşılabilirliği ve katılım açısından daha verimli olacaktır.
Kurslar birden fazla tarihte organize edilerek, daha küçük gruplara hitap etmelidir.
Okullarda öğretmen eksikliği yaşanmaması adına kursların uygun tarih ve saatlerde planlanması doğru adım olacaktır.
Maviş, eğitim öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından hizmet içi kurs başlıklarını da şöyle sıraladı:
1. Demokratik ve Barışçıl Eğitim
2. Çocuk Hakları ve İnsan Hakları
3. Okullarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
4. Okul Öncesi Çocuklarda Güven Ortamı Yaratma
5. Şiddetsiz İletişim
6. Okullarda Akran Zorbalığı
7. Okullarda Barış Kültürü Eğitimi
8. Medya Okur Yazarlığı
9. Tüm Öğretmenlere Yönelik Özel Eğitimde Okuma Yazma Öğretimi
10. Engelli Çocuk Ailelerine Yönelik Çocuklarının Tacizden Korunma Eğitimi
11. Tüm Öğretmenlere Yönelik Uygulamalı Davranış Analizi
12. Çok Kültürlü ve Çok Dilli Eğitim Ortamları
13. Okulöncesi Eğitimde Alternatif Eğitim Yaklaşımları
14. Çocuk Gelişimi, Pozitif Disiplin ve Çatışma Çözüm Mekanizmaları
15. Demokratik Okul Örnekleri ve Demokratik Okullarda Karar Alma Mekanizmaları
16. Resim Etkinliğinde Atık Malzemelerin Kullanımı
17. Orf Aletleri ile Müzik Eğitimi
18. Yabancı Çocuklara Yönelik Türkçe Öğretimi ve Oryantasyon
19. Ailelere Yönelik Rehberlik Hizmetleri
20. Ayrımcılık, Ötekileştirme, Farklılık, Nefret Söylemi ve Çocuklarda Barış Dili Oluşturma
21. Karar Vermede Çocuk Katılımının Geliştirilmesi
22. Okullarda Permakültür Uygulamaları
23. İki Toplumlu Ortak Sözcüklerin Eğitim Sürecine Katkısı
24. Oyun Temelli Öğrenme
25. Toplumsal Travmalar Sonrası Çocuklara Psikolojik Destek
26. Okulöncesinde Olumlu Davranış Geliştirme Yöntemleri,
27. Londra Türk Dili ve Kültürü Okullarında Eğitim ve Öğretim Tanımlaması
28. Okul Yöneticisi Aday Öğretmenlerine Yönelik ‘Eğitim Yönetimi Modülü’
29. Eğitim Hedefleri, Eğitim Programları ve Ders Kitapları ile İlgili Eğitim
30. Sınıfta Olumlu Davranış Oluşturma
31. Şiddet ve Stresle Başa Çıkma Yolları
32. İş Yeri Güvenliği
33. Sağlıklı Çalışma Ortamları ve Sendikalaşma
34. Eğitimde Özelleştirme ve Ticarileştirmeye Karşı Kamusal Okulların Önemi
35. Çocuklara Yönelik Çevre Bilinci Oluşturma
36. Okul Dışı Öğrenme Ortamları
37. Sportif faaliyetlerin artırılması
38. Öğretmenler İçin ‘Doğa Atölyesi’ Modülü
39. Trafik ve Çevre Eğitimi
40. Kodlama Eğitimi
41. Müzeler ve Sanat Eğitimi
42. Satranç eğitimi
43. Zorunlu aile eğitimi
44. Trafik ve çevre eğitimi
45. Sosyal beceri eğitimi
46. Ev ekonomisi