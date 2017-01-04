AKEL’in Avrupa Parlamentosu Milletvekili Takis Hacıyeorgiu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schultz ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e gönderdiği acil mektupla, KTÖS’e karşı aşırı milliyetçilerin saldırı ve tehditlerini gündeme getirdi.

Mektubunda “Öylece oturup bu tehditleri izleyemeyiz. KTÖS’teki öğretmenlere yönelik saldırılar, tüm toplumumuza yönelik saldırılardır. Tüm Kıbrıslılar’ın geleceğinin kurulmasında eğitimin bağımsızlığının kritik rolü sözkonusudur” diyen Hacıyeorgiu Avrupalı liderlere KTÖS’e yönelik saldırılar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Bu saldırıların geçmişte Kıbrıslı Türk milliyetçiler tarafından işlenmiş suçlar hakkında bilgiler içeren KTÖS tarafından yayımlanmış bir ajandaya gerekçe olarak yapılmakta olduğuna dikkat çeken Hacıyeorgiu, Schultz ve Junker’den bu saldırıları kınamalarını istedi.

Hacıyeorgiu ayrıca KTÖS’e de bir dayanışma mektubu gönderdi ve Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Sol Grubu’nun gelecek toplantısında bu konunun tartışılmasını istedi.