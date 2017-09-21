KTÖS sordu, "Şennur Gülbudak için kriter ne?"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, 3 aylık turist vizesiyle Kıbrıs’ın kuzeyine gelen Şennur Gülbudak’ın vatandaş yapılması ve Lefke Avrupa Üniversitesi’ne işe alınması iddialarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil imzasıyla yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Adamızın kuzeyindeki nüfus seçmen yapısını değiştirmeye yönelik sistematik nüfus aktarması, vatandaşlık dağıtılması ve istihdam uygulamaları tam bir rezilliğe dönüşmüştür.

UBP-DP Hükümeti yetkililerinin vatandaşlık ve iş dağıtmada basına yansıdığı şekliyle “gönül ilişkisini” bir kriter olarak kabul etmeleri dünyada görülen bir ilk olmuştur. Üç aylık turist vizesi ile gelen “Şennur Gülbudak’a” vatandaşlık verilmesini ve iddialara göre Lefke Avupa Üniversitesi’ne memur olarak işe alınmasını başka bir gerekçe ile açıklamak mümkün değildir. Bu konuda UBP-DP Hükümeti’nin topluma açıklama yapmasını beklemekteyiz. Bununla birlikte çalışan ve sendika düşmanı Lefke Avrupa Üniversitesi’nin başta rektörü Mehmetali Yükselen ve mütevelli heyetinin bu iddiaların doğruluğu ile ilgili toplum önünde ifade vermesi beklentimizdir. Buna göre Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Mehmetali Yükselen’e soruyoruz;

Üç aylık turist vizesi ile adamızın kuzeyine gelen ve UBP-DP Hükümeti tarafından vatandaş yapılan “Şennur Gülbudak’ı” Lefke Avrupa Üniversitesi de işe aldınız mı? Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Şennur Gülbudak işe alınmış ise nerede ve hangi statü ile çalıştırılmaktadır? Lefke Avrupa Üniversitesi Şennur Gülbudak’ı işe almışsa, işe alma kriteri nedir? Lefke Avrupa Üniversitesi Şennur Gülbudak’ı işe almış ise bunu Rektör olarak siz mi gerçekleştirdiniz? Yoksa mütevelli heyeti kararı ile mi işe aldınız? İlgili şahsı işe almış iseniz, bu konuda UBP-DP Hükümeti yetkililerinin telkini veya talimatı var mı? Var ise bu hükümet yetkilisi kimdir?

Lefke Avrupa Üniversitesi’ni dünya çapında bir üniversiteye dönüştürdüğü ve bu yıl en çok öğrenci aldığı ile ilgili medyada bol bol övünen Sn. Rektör Mehmetali Yükselen’in kamuoyu önüne çıkıp bu sorulara yanıt vermesini beklerken, bu iddianın gerçek olması durumunda bunu hangi “akademik” açıklama ile yapacağını da merak etmekteyiz?