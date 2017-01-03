KTÖS önünde eylem

Kendilerine "Dur De İnsiyatifi" diyen bir grup KTÖS'ü protesto etti.

KTÖS'ün üye öğretmenlerine dağıttığı 2017 ajandasını protesyo eden grup, TC / KKTC bayrakları ve "#Durde!" yazan pankartlarla KTÖS'ün Lefkoşa Çağlayan bölgesindeki binasına yürüdü.

Belça önünden sendikaya yürüyen eylemciler, KTÖS'ün kapısına siyah çelenk bıraktı.

Eylemciler; Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak, ne mutlu Türk'üm diyene, Denktaş şereftir şerefsizler ne bilsin, ya Allah bismillah Allahuekber sloganları attı.

Eyleme Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün eşi Dilek Özgürgün, bazı UBP'li milletvekilleri, UBP ve DP'li partililer, bürokratlar, mücahitler, bazı sivil toplum örgütleri ve ülkü ocakları katıldı.

Dur De İnsiyatifi isim grup KTÖS önündeki açıklamasında, “Kıbrıs Türk öğretmenin asla temsil ettiğine inanmadığımız, mevcut KTÖS'ün 2017 yılı için çıkarıp üyelerine dağıttığı ajanda da yer alan ve Kıbrıs Türk tarihini tek yanlı olarak çarpıtan ifadeleri reddediyor ve kınıyoruz” denildi.

Polis KTÖS önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. KTÖS binasında bulunan bazı öğretmenler ise eylemi balkondan izledi. KTÖS binasına, KTÖS'ün eski başkanı Arif Hasan Tahsin Desem'in posteri asıldı.





ÇAĞ-SEN'den KTÖS’e destek



Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS) yönelecek her türlü tehdit ve baskıya karşı öğretmenlerin yanında olacağını bildirdi.



ÇAĞ-SEN Başkanı Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, “hükümet ortakları UBP ve DP’nin federal çözüm yönündeki isteksizliklerinden kaynaklanan “endişemiz var” şeklinde özetlenebilecek tutumunun da teşvik ettiği bazı çözüm karşıtı şoven çevrelerin gerilim yaratıp tırmandırmak için gayretkeşlik içine girdiklerini” ileri sürdüDavulcu, üyelerine yılbaşı hediyesi olarak dağıttığı ajandadaki dip notlar bahane edilerek KTÖS aleyhine linç kampanyası başlatıldığını belirtti.



Davulcu, hükümete düşen görevin toplumu ayrıştırıp bundan siyasi çıkar umanların karşısında tavır almak olduğunu kaydetti.



Davulcu, “Koalisyon hükümetini yapay gerilim yaratmaya dönük çabalardan vazgeçmeye ve toplumu bölüp siyasi çıkar sağlamaya çalışanların karşısında durmaya davet ederiz” ifadelerini kullandı.



Fotoğraflar Didem Menteş