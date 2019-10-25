KTÖS, 'Kodlama Semineri' düzenledi
KTÖS, ilkokul, okul öncesi ve özel eğitim öğretmenleri için interaktif “kodlama eğitimi” semineri düzenledi.
KTÖS, ilkokul, okul öncesi ve özel eğitim öğretmenleri için interaktif “kodlama eğitimi” semineri düzenledi.
KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş’in verdiği bilgiye göre, öğretmen Niyazi Çoban’ın verdiği eğitime 50 öğretmen katıldı.
Açıklamada, kodlama ve programlama becerilerine sahip olmanın 21. yüzyılda bütün alanlarda gereklilik olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
“Kodlama Eğitimi’nin erken çocukluk döneminden itibaren eğitim sistemimiz içerisine yerleştirilmesi, gelecek kuşaklar açsından somut bir adım olacaktır.
Kodlama eğitimi çocuğun yaratıcılığını, problem çözme becerisini, işbirliğini ve iletişimini geliştireceği gibi, çocuğa farklı bakış açısı kazandırarak, çocukların eğlenerek kalıcı öğrenmesini gerçekleştirecektir.
KTÖS olarak, çocuklarımızı erken yaşta akıl, zeka ve teknoloji becerileri ile tanıştırmamız gerektiği düşüncesinden yola çıkarak, kodlama eğitiminin sistemimiz içerisinde, sosyal etkinlik faaliyetleri arasında kesintisiz yer alması gerektiği düşüncesindeyiz.”