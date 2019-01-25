KTÖS 'Eğitim'i protesto etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hiçbir sorunu çözme yönünde adım atmadığı gerekçesiyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nı protesto eylemi düzenledi.



Bakanlık önünde yapılan eylemde KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in kısa konuşmasının ardından KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş ile Örgütlenme Sekreteri Uğur Erilen sendikanın açıklamasını okudu.



“Eğitimden Gailesi Olmayan Eğitim Bakanı” yazılı bir pankartın açıldığı eylem sırasında zaman zaman “ders zili” de çalındı.



ELCİL



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, eğitim yılının ilk yarısının tamamlanmak üzere olduğunu ancak eğitimin gelişmesi yönünde olumlu bir tek adım atılmadığını söyledi.



Bakanın eğitimden anlayan, eğitimin sorunlarını bilen çözüm yollarını bilen bir kişi olduğuna işaret eden Elcil, “Maalesef sorunlara çözüm anlamında bir yıldan fazla görevde olan Eğitim Bakanlığı bir açılım getirememiştir” ifadelerini kullandı.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın “iş yapma gabızlığı” yaşamakta olduğunu iddia eden Elcil, sorunlar ve çözümlerini bilmesine rağmen adım atma konusunda bakanın ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti.



“UYANMAYA DAVET EDİYORUZ”



Eğitimde yapılmayan işleri sıralamak ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı uyanmaya davet etmek için bu eylemi yaptıklarını dile getiren Elcil, “Ders zilini çalıyoruz. Eğitim Bakanı’nı da uyanmaya davet ediyoruz. Artık yeter diyoruz. Sorunlar çok, icraat yok. Bu ciddi sıkıntıdır. Bıktık usandık. Kendisinin de artık açılım yapma zorunluluğu vardır diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



BASIN AÇIKLAMASI



Açıklamada, eğitimin sorunlarını ve çözüm yollarını bilen bir Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’na sahip olmanın büyük bir şans olmasına rağmen, göreve geldiği bir yıldan bu yana somut bir adım atmama eleştirisinde bulunduğu bakan ve ekibini sorgulamak için burada oldukları belirtildi.



Muhalefette olduğu dönemde sorunlara doğru yaklaşımlar getiren Cemal Özyiğit’in iş yapmadığı iddia edilerek, bunu açıklamanın mümkün olmadığı kaydedildi.



Eğitimin, dinamik ve sürekli açılım konması gereken bir süreç olduğu belirtildi.



“ÖĞRETMENLER YASASI İLE İLGİLİ HİÇBİR ADIM ATILMADI”



Eğitim Bakanı’nın da katkı koyduğu şura kararlarının uygulamaya girmediği, Öğretmenler Yasası ve Milli Eğitim Yasası’ndaki eksiklikler ve yanlışları düzeltmek için de hiçbir adım atılmadığı ileri sürülen açıklamada, eğitim programları ve kitaplarıyla ilgili yanlış ve eksikliklerin bakanlığa bildirilmesine rağmen kitapların yine yanlış ve eksik basılarak, okullara gönderildiği kaydedildi.



“2009 YILINDAN BERİ BEKLEYEN SEKİZ TÜZÜK GEÇİRİLMEDİ



Terfi sistemiyle ilgili göstermelik düzenlemeler yapıldığı ve esasına dokunulmadığı belirtilen açıklamada ayrıca Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası’nın da işletilmediği ifade edildi.



2009 yılından beri bekleyen sekiz tüzüğün de geçirilmediği, okul öncesi eğitim okullarının yaygınlaştırılmadığı ve yasal yapılanmaya gidilmediği kaydedildi.



“YETERLİ ÖĞRETMEN İSTİHDAM EDİLMEDİ”



Özel Eğitim Yasası’nın Meclis’ten geçirilmediği, yeterli öğretmen istihdamı edilmediği ve

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tekrardan yapılandırılmasına yönelik yasal düzenlemeye gidilmediği belirtilen açıklamada, sürekli eğitim merkezi uygulamaları için de hiçbir adım atılmamış yapılacağı söylenen yan dal alan uygulamasının da yürürlüğe konmadığı kaydedildi.



Hazırlanan Öğretmen Nakil Tüzüğü’nün Teknik Kurul’dan geçirilemediği belirtilen açıklamada, öğretmenlere yönelik “yan dal alan” sertifika programının da başlatılmadığı vurgulandı.



“DİN DERSLERİ SEÇMELİ YAPILMADI”



Açıklamada, din derslerinin seçmeli yapılmadığı, yobaz faaliyetlerin okullara inmesine göz yumulduğu, İlahiyat Koleji diye dayatılan okulun, devlet denetimine alınmadığı ileri sürülerek, “laik ve bilimsellikten uzak Arap kültürünü dayatan” programların kaldırılmadığı iddia edildi.



Çocukların beceri ve yeteneklerini geliştirici etkinliklerin gün içine yayılan programlarla okullara aktarılmasına fırsat yaratan açılımlar ortaya konmadığı belirtilen açıklamada, ana dili Türkçe olmayan öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimi programlarının da uygulanmadığı kaydedildi.



“İŞSİZ ÖĞRETMENLER VARKEN TÜRKİYE’DEN ÖĞRETMEN GETİRİLDİ”



Okullarda rehberlik hizmetlerinin yasal alt yapıya kavuşturularak, yaygınlaştırılmadığı iddia edilen açıklamada, ülkede 500 civarında işsiz rehber, psikolojik danışman ve 185 özel eğitim öğretmeni dururken Türkiye’den öğretmen getirildiği ileri sürüldü.



“VELİLERDEN PARA TOPLAMA YASADIŞIDIR”



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın teşkilat yapılanmasında düzenlemeye gidilmediği, partisel memnuniyet anlayışı ile siyasi atama yapma düzeninin devam ettirildiği kaydedilen açıklamada, okullara cari bütçe ayrılmadığı, her okulun kendi maddi kaynağını bulması ile ilgili velilerden para toplamaya dayalı yasadışı uygulamalara da göz yumulduğu belirtildi.



Kalabalık sınıflarda eğitim verilmesi uygulamasının devam ettirildiği, şura kararlarına göre sınıf sayılarını düzenleyecek önlemlerin de alınmadığı belirtilen açıklamada, okul öncesi eğitimde öğretmen yardımcısı istihdamı yapılmadığı ve yasadışı devam eden uygulamalara göz yumulduğu kaydedildi.



Türkiye Büyükelçiliği’nden 6 görevlinin Eğitim Bakanlığı’nda görev yapması uygulamasının devam ettirildiği ileri sürülen açıklamada, ülkede yüzlerce işsiz öğretmen varken, ihtiyaç olmayan alanlarda Türkiye’den öğretmen getirilerek Euro maaş ödenmesine devam edildiği, ülkenin gençlerinin de işsiz bırakılmaya devam ettiği kaydedildi.



“OKUL GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ HİÇBİR ADIM ATILMADI”



Açıklamada, okul güvenliğiyle ilgili hiçbir adım atılmadığı, okul kantinlerinin denetlenmediği, geçmişte hırsızlıktan yargılananlara bile kantin ihalesi verildiği ileri sürülen açıklamada, okullara yeterli hademe istihdamı yapılmazken, ihtiyaç olmadığı halde yasalara aykırı şekilde okullara fazladan sekreter istihdamı yapıldığı savunuldu.



Okul taşımacılığının güvenli bir şekilde yapılmasını öngören çalışmaların hayata geçirilmediği, okulların alt yapıları, teknolojik donanımları ve yeni okul inşaatların planlamasının yapılmadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Girne’de acil ihtiyaç olan yeni okul binalarıyla ilgili somut adım atılmadığı, kadın öğretmenlerin Sosyal Güvenlik Yasası’nda 112 gün olan doğum izinleri için eksik yasal düzenlemenin de ele alınmadığı belirtildi.



Sağlık sorunu yaşayan öğretmenleri emekliye ayırıp yeni kadrolar alacak hiçbir önlem alınmadığı, çocuk koruma programları ile ilgili hiçbir önlem alınmadığı ve aile eğitimine yönelik faaliyet yapılmadığı iddia edilen açıklamada, boş olan okul kadrolarının doldurulması için Kamu Hizmeti Komisyonu’na yönelik hiçbir yasal düzenlemenin de yapılmadığı kaydedildi.



“OKULLARDA KAOS YAŞANMASINA SEYİRCİ KALINIYOR”



Ülkeye giriş çıkışlarla ilgili etkin önlemler alınmadığı için, eğitimin planlanamadığı, kolejlere giriş yöntemi değiştirilmediği için çocukların travma yaşamasına çanak tutulduğu iddia edildi.



Aileler maddi yük altına sokulmuş ve özel derslerle dershanelere müşteri sağlama uygulamasının sürdürüldüğü ileri sürülen açıklamada, disiplin suçları ile ilgili yasal çerçevede adımların atılmadığı ve okullarda kaos yaşanmasına seyirci kalındığı savunuldu.