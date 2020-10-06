KTOEÖS'ten hükümete: "Sorunlara çözüm üretin"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hükümete, “sağlık, eğitim, ekonomi ve ülkeyi iyi yönetemenin, ayrıca asgari ücretlinin, dar gelirlinin, özel sektörün ve küçük işletmelerin halini anlamanın, sorunlarına çözüm üretmenin görevi” olduğu çağrısında bulundu.

KTOEÖS Mali Sekreteri Ozan Elmalı yazılı açıklamasında, hükümetin Mart ayından beridir ülke yönetiminde zaafiyet yaşadığını, bunu da ülke insanlarının yaşayarak en acı şekilde öğrendiğini kaydetti.

Elmalı, hükümetin “öngörüden uzak, günü kurtarmaya yönelik plansız adımlar” attığını, bunun ortaya çıkardığı sonuçların da vahim olduğunu ifade ederek, hükümete bütçe, halk sağlığı, eğitim ve istihdamlar konusunda eleştirilerde bulundu.

Asgari ücretin döviz karşısında değer kaybına uğradığını ifade eden Elmalı, alım gücünün hızla düştüğünü, bunun da insanların, çocukların geleceğini etkilediğini kaydetti ve asgari ücretlinin ülkedeki bu koşullarda nasıl geçinebileceğini sordu.

Elmalı, karantinasız girişlerle iç bulaş ve Covid-19 vakalarındaki artışın yüz yüze eğitimi engellediğini ve toplum sağlığını riske attığını ifade ederek, yapılan tespitlere göre sadece orta eğitim kurumlarında 2 bin 500 civarında öğrencinin uzaktan eğitimden yararlanamadığını kaydetti ve bu konuda hükümeti suçladı.