KTOEÖS: "Okullar nasıl açılacak, söylenmiyor"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, eğitimde ‘tüm senaryolara hazırız’ denildiğini ancak 1 Ekim’de okulların hangi sağlık, güvenlik tedbirleri ve hangi bütçeyle nasıl açılacağının söylenmediğini savundu.

KTOÖS bu sabah Başbakanlık trafik ışıkları kavşağında pankartlı eylem yaptı. Eylemleriyle ilgili yazılı açıklama yapan Gökçebel, aş ve sağlık gibi temel bir hak ve ihtiyaç olan kamusal, nitelikli eğitime herkesin erişemediği, toplumsal eşitsizlik ve gelir dağılımı eşitsizliğinin “had safhaya çıktığı” görüşünü ifade etti.

Gökçebel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın öğrencilerin yüzde 95’inin online eğitime eriştiğini söylediğini ancak öğrencilerin yüzde 30’unun internet erişimi ve/veya cihazının olmadığını söylemediğini kaydetti.

Gökçebel, şöyle devam etti:

“Eğitimde tüm senaryolara hazırız deniliyor ancak 1 Ekim’de okulların hangi sağlık, güvenlik tedbirleri ve hangi bütçeyle nasıl açılacağı söylenmiyor. Ne müfredat, ne öğretmen, ne hijyen, ne erişim, ne materyal, ne bütçesi tamamlanmayan okullarımızda uzaktan eğitim yapılıyor gibi davranılmaktadır.

UBP-HP hükümeti bir taraftan Maraş, gaz, savaş diyor ancak, bankalar, şirketler halkımızın üzerinden kâr oranını katlarken, 50 milyar üzerinde mevduat birikimi olan zenginler, özel üniversite, özel hastane, gazino sahibi lordlardan vergi alınmamakta, ama yaşam ve geçim derdinde olan insanımızın yaşam hakkını elinden almaktadır.”

“Asgari ücretli eve ekmek getiremiyorken, reklam panolarında gülümseyen yüzlere milyonlarca lira harcandığını, parti yardımlarının devam ettiğini” belirten Gökçebel, hükümetin ihtiyaç alanları dışında istihdam yaptığını savundu.

Karantinasız giriş kararını eleştiren ve sağlık çalışanlarını özverili çabalarının boşa çıkarıldığı görüşünü dile getiren Tahir Gökçebel “İşsizlik had sayfaya çıkmışken, küçük ve orta boy esnaf kepenklerini kapatmışken, insanlarımız borç batağında sürüklenerek borç ile borç ödemeye zorlanırken, kısacası toplum ölüme mahkum edilirken hükümet edenler seçim derdine girmiş, esas görevleri olan halkın yararına hizmetlerini unutmuştur” ifadelerini kullandı.

Bütün tüketim malzemeleri, harçlar, vergilerin yüzde 60’a yakın artırıldığını, artan döviz karşısında TL’nin eridiğini belirten Gökçebel, “Pandemi vakaları üst sınıra çıkmış, kamusal sağlık can çekişmekte, pandemi hastanesi tamamlanmamış olmasına rağmen hükümet umursamaz bir tavırla seçime odaklanmıştır. Yol, sağlık, belediye, hastane, kreş, park gibi kamusal alanlar ve hizmetler ortadan tamamen kaldırılırken, halkımız işsiz, gelirsiz, çaresiz bırakılmaktadır.” iddiasında bulundu.

Gökçebel, “Halk geçim derdindedir, seçim derdinde değildir” dedi.