KTOEÖS: “Öğretmenlik sınavları yapılmazsa okullar büyük bir kaosa sürüklenecek”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kamu Hizmeti Komisyonu bir an önce öğretmenlik sınavlarını yapmazsa, okulların büyük bir kaosa sürükleneceğini savundu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, “Öğretmen münhalleri ilan edilip, atamaların yapılabilmesi için Kamu Hizmeti Komisyonu bir an önce ‘Öğretmenlik Sınavlarını’ yapmalıdır” dedi.

Bu sürecin seçim yasaklarına kadar uzatılması durumunda tüm okullarda pandemi döneminden daha büyük bir kaos yaşanacağını söyleyen Eylem, bu konunun çözülmesi için yoğun çaba harcadıklarını vurguladı.

Eylem, bu amaçla yarın saat 12.00’de Kamu Hizmeti Komisyonu ile görüşme yapılacağını belirtti.