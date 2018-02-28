KTOEÖS, 'Göç Yasası'nın iptalini istedi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), gayri ahlaki olduğu, anayasal eşitliği bozduğu ve amacından saptığı gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Yasası ile Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş+ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasının yeni hükümet tarafından iptal edilmesini istedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Aziz Selengin yaptığı yazılı açıklamada, 2008’de yürürlüğe giren tek tip sosyal güvenlik yasası ve kamu çalışanlarının aylık maaş ve diğer ödeneklerini düzenleyen yasa ile istihdam edilen kamu çalışanlarının birçok hakları budanarak maaşlarının % 40 azaltıldığını ileri sürdü.

Selengin, “ Bu yasalar alicengiz oyunları ile geçirilmiş, diğer yasalarla çelişki yaratıp yaratmadığına, adalete uygun olup olmadığına bakılmamış, bazı ayrıcalıklı ilan edilen kesimler de bu yasalardan çıkarılarak gençlere dayatılmıştır. Özel sektördekileri yukarı çekeceği söylenen bu yasalar aslında tüm gençleri açlık ve sefalette birleştirmiş, çaresizliğe itmiştir” iddiasında bulundu.

Açıklamada, bazı sorular yönelten Selengin, Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında işe alınıp 2008’den beri bu yasaya dahil edilenler için kurulacak fonun nerede olduğunu ve fon yönetiminin neden oluşturulmadığını, 10 yıldır çalışandan yapılan kesintilerin nemalanıp nemalanmadığını, Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş+ücret ) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında işe girenler için devletin çalışandan kestiği halde yatırım yapıp yapmadığını sordu.

Selengin, “Sosyal Güvenlik ve Göç Yasasına bağlı olanlara niye devlet işine geldiği yasadan muamele yapıyor, bu yasal mı? Yasal olmayan bir şekilde Sigortalara aktarılıp bu kaynaklarla yapılan ödemeler yasal mı? Hak sahiplerine yasadışı şekilde ödenmeyen menfaat var mı?” sorularını da yöneltti.

Selengin, özel sektör de dahil toplu sözleşmeli, toplu pazarlıklı sendikacılığa hızlı bir şekilde geçilecek önlemlerin alınması ve tüm kesimlerin mesleksel statüler dışında her türlü ayrılıkçı adil ve eşit olmayan anlayıştan kurtarılması gerektiğini, bu yapılmaz ise fonun emekli vermeyeceğini ileri sürdü.