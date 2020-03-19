KTOEÖS Genel Kurulu ertelendi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Coronavirüs salgını nedeniyle 21 Mart’ta yapılması planlanan 52. Olağan Genel Kurul toplantısının ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada, “koronavirüs nedeniyle yaşanan olağanüstü durumu ve bir araya toplanmanın sakıncalarını değerlendiren Yönetim Kurulumuz 21 Mart tarihinde yapılması planlanan 52. Olağan Genel Kurul toplantısını daha sonra belirlenecek bir tarihe erteleme kararı almıştır” denildi.