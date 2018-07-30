KTOEÖS ‘ARTIK YETER!’ DEDİ

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), TC tarafından yıllardır uygulanan politikalar çerçevesinde barış, demokrasi, hoşgörü, saygı gibi değerlerin yanı sıra Kıbrıs kültürü ve çevrenin yok edildiğini, kurumlarımızın, eğitimimizin ele geçirdiğini ve Hukuk düzenimizin baskı altına aldığını savundu, ARTIK YETER dedi.

Barış için, toplumsal varoluş için mücadelenin devam edeceğini ifade eden KTOEÖS’ün açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk toplumu yıllardır siyasi eşit bir varlık olarak varoluş mücadelesi vermiş, varolmayı başarmıştır. Yarattığı demokrasiyle, kültürüyle, dini, dili, yaşam tarzıyla var olmaya devam edecektir. Ayrıştırma, bölme, dönüştürme, yok sayılma, dışlanma, eşit görülmeme, aşağılanma ve kimden gelirse gelsin baskılar karşısında onurlu direnişini sürdürecektir.

Kıbrıs Türk toplumunu temsil ettiğini söyleyenler ya bu onurlu duruşun temsilcisi olacak ya da korkak pısırık kahya rolünün ötesine geçemeyecektir.

Ülkemizi yaşanmaz hale getiren politikalarınız artık yeter, tarih sizi affetmeyecektir!

-TC tarafından yıllardır uygulanan politikalar çerçevesinde nüfus artışı üzerine kurulan yapı ülkemizi sorma gir hanına döndürmüştür. Hiç alışkın olmadığımız kadın cinayetleri, çocuk gelinler, taciz ve tecavüzler hergeçen gün artış göstermektedir. Nüfusunu bilmediğimiz küçücük adamıza akan kontrolsüz nüfusunuz artık yeter!

-Afrika gazetesine hukuk dışı bir uygulamayla TC 'de dava açılıyor. Düşünce, ifade ve basın özgürlüğü olan ülkemizde gözdağı vererek, korkutmak, sindirmek, toplumsal muhalefeti ortadan kaldırmak hedefleniyor. Hukuk dışı, antidemokratik yaklaşımlarınız, savaş çığırtganlığınız, şiddet eylemleriniz, faşizan baskılarınız artık yeter!

-Toplumumuz üretimden koparılmış, üleştirmeye, ithal yaşamaya, TL’ye mahkum edilmiştir. Kumar, gece kulübü, kara para, insan kaçakçılığı merkezi yapılmıştır. Yarattığınız bu kokuşmuş düzen artık yeter!

-Göç Yasası, Sosyal Güvensizlik Yasasıyla, dayatma ekonomik paketlerinizle çalışanlara, asgari ücretli ve özel sektör çalışanlarına reva gördüğünüz açlık sınırı altında eşitsiz, adaletsiz yaşam artık yeter!

Din işleri yasasıyla, ilahiyatla, Kuran kurslarıyla, Çanakkale kamplarıyla, vakıf, dernek, tarikat örgütlenmeleriyle hedeflediğiniz dindar, kindar yeni toplum modeli çalışmalarınız artık yeter!

-Yeter artık biz Kıbrıslı Türklere yaşattıklarınız! Sahip olduğumuz barış, demokrasi, hoşgörü, saygı gibi değerlerimizi yok ettiniz. Kültürümüzü, çevremizi yok ettiniz, peşkeş çektiniz. Kurumlarımızı, eğitimimizi ele geçirdiniz. Hukuk düzenimizi baskı altına aldınız.

Bu toplum, tarihinde boyun eğmedi, yine eğmeyecek. Barış için, toplumsal varoluş için mücadeleye devam edecek...”