Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, Anafartalar Lisesi’nin ortadan kaldırılmak istendiğini savunarak, bunun Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın gizli ajandası olduğunu savundu



KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda onlarca cami yaptırılmasına karşın tek bir yeni okul yaptırılmadığını, okul binaları dışında eğitimde yığınla sorun biriktiğini söyledi.



Gökçebel, müfredatın dinselleştirildiğini, çağdışı kaldığını savunarak, Türkiye’den öğretmenler getirilerek yüzlerce işsiz öğretmenin dışarıda tutulduğunu söyledi.



Gökçebel, öğrencilerin uyuşturucu, kriminal suçlar, kumar gibi tehditlere açık durumda olduğu uyarılarına rağmen hiçbir önlem alınmadığını belirtti.



Gökçebel, orta öğretimin 45 okulunda 44 atölye şefi, 170 bölüm şefi, 10 öğretmen, 32 muavin, 3 müdür, 15 sekreter, 35 hademe eksikliği olduğunu; devlet okullarının tek kuruş bütçesi bulunmadığını; Girne’ye en az 1 ortaokul, 1 meslek lisesi, Lefkoşa’ya 1 lise ve Gazimağusa’ya 1 liseye ihtiyaç olduğunu kaydetti.



Gökçebel, sorunlara her geçen gün yenisi eklenirken Eğitim Bakanlığının bu sorunlara çözüm üretmediği gibi, yeni kaoslar yaratacak uygulamalara gittiğini ifade etti.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’ya Anafartalar Lisesi ile ilgili 10 soru yönleten Gökçebel, laboratuarı, akıllı odaları, salonları ile birkaç yıldır belediye ve AB katkıları ile 2 milyon yatırım yapılan Anafartalar Lisesi kapatılacaksa, yatırıma neden izin verildiğini sordu.



Anafartalar ve 23 Nisan bölgesinde herhangi bir şirkete otel, AVM, restaurant amaçlı arazi tahsis edilip edilmediğini soran Gökçebel, Girne’de nüfus artacağı için yeni okul açmak yerine var olanların neden bozulmak istendiği sorusunu yöneltti.



Gökçebel Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’ya ithafen “Anafartaların duygusal bağlarını, sosyolojik sorunları hiç hesaba katmadan, yemin etmiş gibi hareket ediyorsunuz. Eğitimde yığınla sorun vardır ve çözümü için katkı koyuyoruz ve koymaya devam etmeye hazırız. Var olan sorunlara sorun eklemek yerine enerjinizi sorunların çözümüne harcamanızı öneriyoruz. Tabi ki ortada bir rant, bir gizli ajanda yoksa” ifadelerini kullandı.









