KTMMOB'tan Tatar'a: Süreç SİYASALLAŞTI, bölge PLANSIZ

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Mağusa Yeniboğaziçi İskele İmar Planı ile ilgili gelinen süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirme amaçlı basın toplantısı düzenledi.

KTMMOB Seran Aysal Başbakan Ersin Tatar'a ilettikleri mektubu basın toplantısında okudu. Mektupta İmar Planı sürecinin uzamasına ilişkin endişeler ve uyarılar yer aldı. KTMMOB'un Başbakan'a ilettiği mektupta "Toplumsal fayda bir kenara bırakılıp süreç siyasallaşmıştır" denildiği kaydedildi.

KTMMOB'un Başbakan Tatar'a hitaben yazdığı mektupta şu görüşler öne çıktı:

"Toplumsal fayda bir kenara bırakılıp süreç siyasallaşmıştır"

"Sayın Başbakan, içeriği paylaşılmayan ve açıklanmayan itirazlar nedeniyle sürecin uzaması bölgenin plansızlığına neden oluyor"

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