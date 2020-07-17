KTMMOB emirname sürecini dava etti: “Yetki aşımı ve yasa dışı uygulama”

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, “Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı” çalışmaları ile ilgili emirname yayınlanma sürecinde “yetki aşım ve yasa dışı” uygulamalarının düzeltilmesi için dava ve ara emri başvurusu yaptı.

Birlik avukatları Mehmet Şahoğlu ve Öncel Polili vasıtası Yüksek İdare Mahkemesi’ne yapılan başvuru ile ‘alınan keyfi kararlar ile topluma ve ülkeye geri dönülmez, telafisi imkansız zararlar verilmesinin önüne geçmek ve belirsizliğin ortadan kaldırılmasının’ amaçlandığı belirtildi. Yayımlanan ve sonrasında geri çekilen emirname nedeniyle yaratılan belirsiz ortamı fırsata çevirmek isteyenlerin Belediyelerde işlem sırasına girmiş olduklarının gözlemlendiğinin de belirtildiği açıklamada, konunun aciliyeti ve öneminin bir kez daha ortaya çıktığına işaret edildi.