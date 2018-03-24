KTMMO Başkanı Ahmet Ulubay oldu

Makina Mühendisleri Odası’nın bugün KTMMOB Salonunda gerçekleştirilen 42. Olağan Genel Kurulu’nda, başkanlığa tek aday olan Ahmet Ulubay oy birliği ile seçildi.

Yönetim Kurulu’na, Serhat Mahan, Tamer Zaim, Yunus Terlik ve Meryem Baltacı asil üye, Nafi Cabacaba ile Yusuf Ertürk de yedek üye olarak seçildi. Denetim Kurulu ise Mustafa Metbulut ile Memduh Aybar’dan oluştu.

Genel kurulda Divan Başkanlığını İzzet Volkan, divan sekreterliklerini ise Gün Okut ve Kemal Mümtazoğlu yaptı.