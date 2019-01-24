KTHY davası yine ertelendi

Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) satılan genel müdürlük binasından elde edilen gelirin hangi yasa tahtında dağıtılacağı ve tasfiye memurunun hangi yolu izleyeceğiyle ilgili dava 1 Şubat’a ertelendi.

Bugün 14.50’de Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülen davada Maliye Bakanlığı, eski KTHY çalışanlarının İhtiyat Sandığı’na olan prim borçlarının ana meblağ tutarını ödeme konusunda teklif sundu.

Bu teklifin değerlendirilmesi için dava 1 Şubat Cuma saat 14.00’e ertelendi.