KTHY davası yine ertelendi
KTHY'nin satılan genel müdürlük binasından elde edilen gelirin hangi yasa tahtında dağıtılacağı ve tasfiye memurunun hangi yolu izleyeceğiyle ilgili dava 1 Şubat’a ertelendi.
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Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) satılan genel müdürlük binasından elde edilen gelirin hangi yasa tahtında dağıtılacağı ve tasfiye memurunun hangi yolu izleyeceğiyle ilgili dava 1 Şubat’a ertelendi.
Bugün 14.50’de Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülen davada Maliye Bakanlığı, eski KTHY çalışanlarının İhtiyat Sandığı’na olan prim borçlarının ana meblağ tutarını ödeme konusunda teklif sundu.
Bu teklifin değerlendirilmesi için dava 1 Şubat Cuma saat 14.00’e ertelendi.
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