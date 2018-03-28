'KTHY binasını devlet alsın"

Kıbrıs Türk Kamu Çalışanları ve Hava Taşıyıcıları Sendikası (Hava-Sen), eski Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) tarafından genel müdürlük olarak kullanılan binanın satışı için, taban fiyatıyla ivedi olarak ihaleye çıkılması, satış ücretiyle de borçların ödenmesi çağrısında bulundu.

Hava-Sen Başkanı Buran Atakan, KTHY tarafından genel müdürlük olarak kullanılan binanın “taban fiyatla ivedi olarak ihaleye çıkılması”, mahkeme huzurunda varılan anlaşmanın bunu öngördüğünü, binanın devlet tarafından alınmasının halkın maneviyatı açısından önemli olduğunu kaydetti.



Satıştan elde edilecek gelirle, KTHY çalışanlarının geriye kalan tazminatları, İhtiyat Sandığı ve Hay-Koop‘a olan borçların ödenmesi gerektiğini kaydeden Atakan, “Mahkemece kendisine yetki verilen Ekonomi ve Enerji bakanlığına bağlı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyidi Sn Halis Üresin‘i mahkemece kendisine verilen yetkiyi kullanmaya davet ederim” dedi.



