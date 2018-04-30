KTHY binasına ALICI YOK
Açık artırmaya hiçbir başvuru, kayıt yapılmadı. Saat 12:00 itibariyle oturum kapatıldı.
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Maliye Bakanlığı'na bağlı, Merkez İhale Komisyonu, KTHY Genel Müdürlük ve yönetim binasının satışının açık artırma işlemleri için bu sabah saat 10.00 sıralarında toplandı. Saat 12:00'ye kadar açık artırmaya katılmak isteyenlerin kayıt işlemi yapması bekleniren, hiçbir başvuru, kayıt yapılmadı. Saat 12:00 itibariyle oturum kapatıldı, KTHY binasının satılması için en kısa sürede yeniden açık artırma için ihaleye çıkılacağı açıklandı.
Açık artırma işleminin 5 milyon sterlin taban fiyat üzerinden başlaması bekleniyordu.
Açık artırmayı Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile birlikte Hava-Sen Başkanı Buran Atakan, KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da izledi.
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