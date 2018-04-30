KTHY binası satışa çıktı

Maliye Bakanlığı'na bağlı, Merkez İhale Komisyonu, KTHY Genel Müdürlük ve yönetim binasının satışının açık artırma işlemleri için toplandı. İlk olarak saat 12:00'ye kadar açık artırmaya katılmak isteyenlerin kayıt işlemi yapılacak

Açık artırma işlemi saat 13:00 itibariyle 5 milyon sterlin taban fiyat üzerinden satış resmen başlatılacak.

Açık artırmayı Maliye Bakanı Serdar Denktaş'da takip ediyor.

Açık artırmayı Hava-Sen Başkanı Buran Atakan, KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da izliyor.