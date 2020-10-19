KTHES’te başkanlığa İbrahim Özgöçmen getirildi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nda (KTHES) başkanlığa İbrahim Özgöçmen getirildi.

KTHES’ten yapılan açıklamaya göre cuma günü yapılan genel kurulun ardından bugünkü toplantıda yönetim kurulu ve yürütme kurulu seçimi gerçekleştirildi.

Buna göre başkanlığa İbrahim Özgöçmen getirilirken, genel sekreterliğe Çağrı Şah, örgütlenme sekreterliğine Süleyman Duran, mali sekreterliğe Fatma Korkmaz, eğitim sekreterliğine Sultan Duruel, Lefkoşa sorumluluğuna Ali Özgöçmen, Salih Özçırak, Ümit Gümüllü, Arzu Başbuğa, Zülfiye Peköz, Gazimağusa bölge temsilciliğine Nasibe Çevikel, Handan Gür, Güzelyurt bölge temsilciliğine Hüseyin Turaç, Girne bölge temsilciliğine Adil Yıldız, İskele bölge temsilciliğine Pınar Fırat Antel seçildi.