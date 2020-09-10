KTGB Genel Kurulu ertelendi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Biriği’nin (KTGB) 26 Eylül’de yapılacağı açıklanan Genel Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararlar uyarınca ertelendi.

Ülkemizde etkisini artırmaya başlayan yeni tip Corona virüsüyle ilgili yeni önlemler çerçevesinde Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun ‘miting ve kitle toplantılarının 1 Ekim’e kadar iptal edilmesi’ yönünde karar aldığını duyurmuştu.

Yeni kararları değerlendiren KTGB Yönetim Kurulu, daha önce 26 Eylül’de yapılacağı açıklanan Olağan Genel Kurul’un ileriki bir tarihe ertelenmesi yönünde karar üretti.

KTGB yönetim ve denetim organlarının yanı sıra BRT ve TAK temsilcileri için de seçimlerin yapılacağı Genel Kurul’un hangi tarihe alınacağı ise pandemi sürecine bağlı olarak önümüzdeki günlerde belirlenecek.

KTGB tüzüğüne göre Olağan Genel Kurul iki yılda bir yapılıyor.

Son Genel Kurul 1 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti.