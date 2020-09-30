KTGB: “Basın mensuplarını hedef göstermekten vazgeçin”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde basın mensuplarını hedef gösteren açıklamalardan kaçınılmasını istedi.

KTGB Yönetim Kurulu, Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın Kıbrıs Genç TV program yapımcı ve sunucusu Mustafa Alkan’ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

KTGB açıklamasında, ani Türkiye ziyareti nedeniyle diğer 5 adayla beraber katılacağı programa çıkmaktan vazgeçen Tatar’ın, kendisine yönelen tepkilere yanıt verirken Mustafa Alkan’ı ‘KKTC Başbakanlık makamına ve ziyaretimin tarafı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı gazetecilik ilkelerine sığmayan nezaketsiz, yanlı ve yanlış bir tutum sergilemek’le suçladığına dikkat çekildi.

Açıklamada “Basını ve basın mensuplarını bu şekilde hedef göstermek kabul edilemezdir. Siyasi rekabet ortamı içerisinde herkesi basın özgürlüğüne ve medya emekçilerine azami ölçüde özen ve saygı göstermeye davet ederiz” denildi.