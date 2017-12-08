KTFF’den pet, teneke ve cam yasağı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, saha içerisine atılan pet şişe, teneke kola veya cam şişe gibi benzeri türevlerdeki yabancı maddelerin tüm sahalarda bulunan kafeterya veya kantinlerde satışını yasakladı. Yapılan açıklamada söz konusu ürünlerin pet bardak veya karton bardak gibi ağzı açık şekilde satışının yapılabileceğinin kulüplere duyurulmasına karar verildiği belirtildi.

Ciddi cezalar verilecek

KTFF tarafından yapılan açıklamada ocak ayından itibaren gerçekleşecek olan karşılaşmalarda söz konusu yasaklı ürünlerin ve yabancı maddelerin sahalara girmesine ve satılmasına neden olan kulüplere ciddi disiplin cezaları verileceğinin tüm kulüplere duyurulmasına karar verildiği belirtildi.

Sağlık Kurulu oluşturuldu

KTFF Yönetim Kurulu, Sağlık Kurulu talimatı yayınlayarak KTFF Sağlık Kurulu ve alt kurul olarak Sağlık ve Performans İcra Kurulu oluşturdu. Oluşturulan kurullarda şu isimlerin yer aldığı açıklandı.

Sağlık Kurulu: Uzm. Dr. Nevzad Denerel, Uzm. Dr. Hikmet Yücel, Uzm. Dr. Cenk Soydan, Uzm. Dr. Eser Varış, Yrd. Doç. Dr. Berkiye Kırmızıgil, Uzm. Dyt. Emine Ömerağa

Sağlık ve Performans İcra Kurulu: Uzm. Dr. Nevzad Denerel, Uzm. Dyt. Emine Ömerağa, Yrd. Doç. Dr. Berkiye Kırmızıgil, Dr. Erman Doğan