KTFF ve kulüpler bir araya geliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve Yönetm Kurulu üyeleri, K-Pet Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri ile 1 Eylül cumartesi günü bir araya geliyor. Gerçekleştirilecek toplantıda önümüzdeki iki sezonun planlanmasının görüşüleceği, ayrıca yabancı futbolcu sayıları, 21 yaş altı futbolcuların durumu, futbolcu sözleşmeleri ve Spor Dairesi’nin KTFF ve futbol kulüplerine karşı tutumunun tartışılacağı belirtildi. KTFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gelecek iki sezonun planlaması görüşülecek

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de yer alan 32 kulüple 01 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 10.30’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirecektir. Söz konusu toplantıda önümüzdeki iki sezonun (2019-2020 ve 2020-2021) planlaması ile ilgili konular ivedilikle görüşülecektir. Ülkedeki olağanüstü durum sebebiyle bir dizi kararlar alınacaktır.”

Dört önemli gündem maddesi

KTFF’nin ev sahipliğindeki toplantıda aşağıdaki gündem maddelerinin görüşüleceği belirtildi:

1) Yabancı Futbolcu Sayıları

2) 21 Yaş Altı (U21) Futbolcuların Durumları

3) Futbolcu Sözleşmeleri

4) Spor Dairesi’nin KTFF ve futbol kulüplerine karşı olumsuz tutumu