KTFF, TFF, UEFA ve FIFA’dan başsağlığı mesajı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), önceki akşam 61 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Kostakis Koutsokoumnis için başsağlığı mesajı yayınladı.

KTFF resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda “Kıbrıs Futbol Federasyonu Başkanı değerli dostumuz Costakis Koutsokumnis'in vefatını üzüntü ile haber almış bulunmaktayız. Kendisine rahmet, ailesine ve spor camiasına sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.

TFF resmi sitesinden yayınladığı mesajda “FIFA Konseyi üyesi ve Kıbrıs Rum Kesimi Futbol Federasyonu Başkanı Costakis Koutsokoumnis, 61 yaşında hayatını kaybetti. Koutsokoumnis, 1994'te yönetimine girdiği Kıbrıs Rum Kesimi Futbol Federasyonu'nda 2001'den başkanlık görevini yürütüyordu. 2017 yılında FIFA Konseyi'ne seçilen Koutsokoumnis aynı zamanda çeşitli komitelerde FIFA'nın yanı sıra UEFA'ya da hizmet etti. Costakis Koutsokoumnis'in vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir, ailesi, sevenleri ve dünya futbol ailesine başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ise “Koutsokoumnis’in aramızdan ayrılışı ile ilgili duyduğum üzüntüyü belirtmeye kelimeler yetmiyor. Bir futbol aşığı olarak hayatının büyük bir bölümünü bu güzel oyuna adadı. Geçtiğimiz nisan ayından bu yana FIFA Konseyi’nde kendisinin deneyimlerinin bizlere yardımcı olması şansını yakaladık ancak yolculuğumuz çok kısa sürdü. Bu zor dönemde FIFA adına başta ailesi olmak üzere üzüntülerimi belirtmek isterim” açıklamasını yaptı.

UEFA Başkanı Alexander Ceferin ise “Koutsokoumnis’in yaşamını yitirdiğini üzüntü ile öğrendik. Kendisi futbola adanmış biri olarak saygıdeğer kaliteli lider ve bir bireydi. Ülkesi Kıbrıs ve Avrupa futbolunun gelişimi için önemli işler yaptı. Ailesi, KOP ve Kıbrıs futbol topluluğuna üzüntülerimi iletmek isterim” ifadelerini kullandı.

Maçlarda bir dakikalık saygı duruşu

KOP Yönetim Kurulu ise gerçekleştirdiği acil toplantı ile birlikte bir takım kararlar aldı. 12 Mart tarihine kadar oynanacak olan karşılaşmaların öncesinde Koutsokoumnis anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca takımlar ve hakemler sahaya kollarında siyah bantla çıkacak. KOP Yönetim Kurulu aldığı kararla Yönetim Kurulu odasına “Kostakis Koutsokoumnis Salonu” adı verildi.

Cenazesi yarın defnedilecek

Koutsokoumnis anısına dünden itibaren Federasyon binasında bir de taziye defteri açıldı. Cuma gününe kadar açık kalacak olan defter, sadece yarın gerçekleştirilecek olan cenazeden dolayı Federasyonun kapalı olacak olmasından ötürü kapalı olacak. Bir süredir kanser tedavisi gören Kostakis Koutsokoumnis, Pazar akşamı fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, dün akşam saat 19.00 civarı hayata gözlerini kapamıştı.