KTBK, salgına karşı alınan tedbirleri açıkladı

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs’ta ilk vakanın tespit edilmesinden itibaren Corona virüs gelişmelerinin takip edilerek, karşı tedbirler alındığını açıkladı

KTBK Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, alınan tedbirlere dikkat çekilerek, bu kapsamda KTBK komutanlığı Corona virüs ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kurularak, askeri sağlık personelinin bu merkezde görev aldığını, belirli periyotlarda toplantı ve görevlendirmeler icra edilerek farkındalığın arttırıldığı kaydedildi.

Hükümet ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak alınan tedbirler kapsamında faaliyetler icra edilmeye devam edildiğine dikkat çekilen açıklamada, birliklerdeki görevli personelin birbiriyle teması asgari seviyeye indirilmek suretiyle Corona virüs bulaşma riskinin en aza indirildiği vurgulandı.

Alınan diğer tedbirler ise şöyle sıralandı:

“Personel ve aileleri, alınması gereken önlemler ve sokağa çıkma yasağı hakkında bilgilendirilerek, evinde kal, yerinde kal prensibi ile hareket edilmiştir.

Erbaş ve erlerin çarşı izinleri durdurulmuş, zorunlu haller dışında izinler kaldırılmış ve askeri sosyal tesisler ile kantinlere girişler virüsün yayılmasını engellemek ve halkın sağlığını korumak maksadıyla kısıtlanmıştır. Çarşı iznine çıkamayan erbaş ve erlerin ihtiyaçları birlikler tarafından karşılanmıştır.

Olası bir Corona virüs vakasına karşı yedek revirler tespit edilmiş ve kullanılmıştır.

Normalleşme ile beraber, KKTC hükümeti ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak, mamet (maske, mesafe, temizlik) kurallarına riayet edilerek normalleşme sürecine girilmiş ve sosyal tesisler açılmıştır.

Bu süreçte alınan tedbirler sayesinde pozitif vaka tespit edilmemiştir.

Personel ile erbaş ve erlerin Kıbrıs adasına geliş ve gidiş işlemleri, dezenfekte edilmiş ve sosyal mesafeye uygun oturma düzeninde gemi ve otobüsler ile sağlanmıştır. Bu çerçevede; garnizona katılış yapan personel, sağlık personeli tarafından, KKTC Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak muayene edilmiştir. Personel, erbaş ve erlerin termal kamera ile ateşleri kontrol edilmiş, ilk muayeneleri Girne ve Mağusa Limanları’nda yapılmıştır. Erbaş ve erler dezenfekte edilmiş otobüsler ile doğrudan, kışlalarda veya kredi ve yurtlar kurumunun tahsis edilen yurtlarında 14 gün gözetim altına alınmıştır.

Gözetim sürecini tamamlayan erbaş ve erler, Corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında eğitim faaliyetlerini icra etmektedir.

Nizamiye girişlerinde ve günlük olarak ateş ölçme faaliyetleri, yemekhanelerde tekli oturma düzeni, sosyal mesafeye uygun koğuş düzeni ile bulaşma riski en aza indirilmiştir.”

Açıklamada, KTBK Komutanlığı’nın, bu süreçte KKTC halkına gerekli desteği sağlamak maksadıyla, KKTC yetkilileri ile temasını sürdürdüğü belirtilerek, ilgili makamlarca, talep edilmesi halinde malzeme, ulaşım vasıtası vb. konularda Türkiye ile koordineli olarak KKTC’nin desteklenmeye devam edileceği ifade edildi.