KTAMS’tan eylem uyarısı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı yaptığı açıklamada, Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndaki rotasyonlu personelin izinlerinin kesilmesi gerekçesi ile eylem yapma hazırlığında olduklarını söyledi.

Bengihan, “25 Eylül Cuma gününe kadar sözkonusu işlemin iptal edilmemesi halinde 28 Eylül pazartesi gününden itibaren her türlü yasal eylem hakkımızı kullanacağımızı belirtiriz” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Bankanız Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan genelge ile çalışılmayan günlerin izin haklarından düşülerek rotasyonla çalışma uygulamasının Eylül ayı sonuna kadar uygulanacağı 21 Eylül tarihli yazınız ile sendikamıza bildirilmiştir.

14.9.2020 tarihli yazımız ile zorunlu izne çıkarılan çalışanların bu sürelerin kendi izinlerinden düşülmesini asla kabul etmeyeceğimizi bildirmiş olmamıza rağmen, yönetim kurulunuzun emsali olmayan bu uygulamada ısrar etmesi düşündürücüdür.

25 Eylül Cuma gününe kadar sözkonusu işlemin iptal edilmemesi halinde 28 Eylül pazartesi gününden itibaren her türlü yasal eylem hakkımızı kullanacağımızı belirtiriz.”