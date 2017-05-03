KTAMS'tan Erçelik'e mektup!

Kıbrıs Türk Ammem Memurları Sendikası (KTMAS) Başkanı Ahmet Kaptan Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Erçelik’e mektup gönderip Banka’ya istihdamları eleştirdi.

KTAMS Başkanı Kaptan, mektupta, Kıbrıs Vakıflar Bankası'nda, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp onaylanan personel yönetmeliklerinin hilafına kararlar alınıp uygulandığını iddia etti.

Kaptan, basınla da paylaştığı, dağıtımını Başbakanlık İle Başbakan Yardımcılığı’na da yaptığı mektupta, istihdamlarla ilgili rahatsızlıkları geçmişte de dile getirdiklerini, Kıbrıs Vakıflar Bankası dış murakıbının da 2016 yılında istihdam uygulamaları ile ilgili uyardığını kaydetti.

Kaptan, Banka’nın geleceği için yapılan önemli uyarıya rağmen 27 Nisan’da Yönetim Kurulu kararı ile 3 kişi istihdam edildiğini belirtti.

Kaptan, Yönetim Kurulu Başkanı’na, yanıtlamasını beklediği şu soruları yöneltti:

“2016 yılında personel giderlerini azaltmak maksadıyla milyonlarca TL teşvik primi verilerek yaklaşık 25 personelin emekliye sevk edilmesi ile bankaya 3 personelin istihdam kararı çelişmiyor mu?

Bu 3 istihdam kararı personel gider kalemini artırmıyor mu?

Vakıflar Bankası'nın personel ihtiyacı oluşacak idiyse neden milyonlarca teşvik primi verilerek personel çıkarılmıştır?

Vakıflar Bankası personel ihtiyacı olduğuna Şube Sorumluları mı, Genel Müdür mü, Yönetim Kurulu mu karar vermiştir?

Vakıflar Bankası'nın personel ihtiyacı olduğuna hangi veriler ışığında karar verilmiştir?

Vakıflar Bankası'na istihdam edilen 3 kişi hangi kriter ve şartlara göre istihdam edildi. Yoksa iddia edildiği gibi UBP ve DP ile ilişkileri var mıdır?

Kaptan, sordukları sorulara alacakları cevaplara göre Kıbrıs Vakıflar Bankası hissedarı olan KTAMS'ın hukuk yoluna başvuru hakkının saklı olduğunu da bildirdi.