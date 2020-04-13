KTAMS’tan açıklama: “Özgür basının susturulmasına asla izin vermeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklama ile özel basın sektörüne destek olmayan UBP-HP hükümetini kınadı. Özgür basının susturulmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Bengihan, “UBP-HP Hükümeti, demokrasi düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi” şeklinde konuştu.

Bengihan, salgın nedeniyle ekonomik olarak krize giren özel sektöre yapılacak ekonomik destek ile ilgili olarak tüzük yayınlayan hükümetin, özel basın sektörünü bu destek kapsamının dışında bıraktığını söyledi. Basın sektörünün çok önemli bir kamu hizmeti yürüttüğünün altını çizen Bengihan, basın mensuplarının tüm risklere karşın halkı bilgilendirmek adına bu süreçte, her zamankinden daha ağır bir şekilde hizmet verdiğine de işaret etti.

Bengihan sözlerine şöyle devam etti: “Yaşanan ekonomik krizden doğrudan etkilenen hatta basılı yayınlarını durdurmak zorunda kalan yayın organlarının olduğu gerçeği ortadayken, hükümetin gerçek niyetinin özgür basını susturmak olduğu gün gibi açıktır. Kendilerine “dikensiz gül bahçesi” yaratmaya çalışan diktatörlük heveslileri bilmelidirler ki demokrasiye yürekten inananlar ve onların örgütleri buna asla izin vermeyeceklerdir. Demokrasinin vazgeçilmezi olan özgür basının yaşatılması adına tüm demokrasi güçlerini işbirliğine çağırır, UBP-HP Hükümetini de uyarırız; Demokrasiyi katletme hevesinden derhal vazgeçin, unutmayın ki gün gelir demokrasi size de lazım olur.”