KTAMS'ta görev değişikliği. Genel Sekterlik görevini yapan Devrim Barçın sağlık sorunlarından dolayı görevinden istifa etti. Yerine Serman Yiğit getirildi.

Sendika Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Barçın’ın uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu süreçte birebir alanda olamayacağı için görevlerinden affını istediği belirtildi.

Benglihan, Yürütme Kurulu’nun yaptığı yeni görevlendirmeyle sendikanın Genel Sekreterliği’ne Serman Yiğit’in getirildiğini açıkladı.