KTAMS’ın 36. Olağan Genel Kurulu yapıldı

KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan, 35. dönemde ve bugüne dek birlikte çalıştığı arkadaşlarına teşekkür ederek, başladığı konuşmasında KTAMS tarihinin hep mücadeleyle, kavgayla ve dik durarak geçirildiğini anlattı.

İki önemli konunun hükümetin önünde durduğunu kaydeden Kaptan, bunlardan birinin ekonomik refah ve sosyal sıkıntılar, diğerininse tüm sorunların anası olarak görülen Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmasından dolayı Kıbrıs Türkünün büyüyemediğini, kendi ekonomisi, kendi para birimi ve kendi ticareti olamadığının altını çizen Kaptan, KTAMS’ın kimseyle düşman olmadığını, Kıbrıs Türkünün kendi kendine yaptığı düşmanlığın bunların en büyüğü olduğunu ifade etti. Kaptan; ekonomi ve eğitimde olduğu gibi çalışma hayatında da sorunlar ve çok büyük eşitsizlikler bulunduğuna dikkati çekerek, özel sektörde 40 saat üzerinden ödenen emekçilerin, 65-70 saat üzerinden çalıştırıldığını, denetimlerin yapılarak, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması gerektiğini kaydetti.

“Kamuyu döve döve onu da bitirdik” diyen Kaptan, kamudaki çöküşün sebebinin siyasi örgüt ve parti ocaklarından yönetim olduğunu, “çok bayrak salladı diye yapılan atamalar” ve yapılmayan hizmet içi eğitimler yüzünden bu duruma gelindiğini savundu.

Felek, iş kazaları ve ölümlere dikkat çekti

DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek de genel kurulda yaptığı konuşmada, özel sektörde sendikalaşma olmamasını ülkenin kanayan yarası olarak niteleyerek, denetimsizlik ve iş kazaları ve iş cinayetlerindeki ölümlere dikkati çekti.

Emperyalist güçlerin petrol için çevre ülkelerde yarattığı yıkım, zulüm ve acıya dikkati çeken Felek, göçmen işçilerin de Kıbrıs’taki işçi kesiminin sınıf kardeşi olduğunu söyledi.

Kısa bir zaman önce Afrika gazetesine ve dolayısıyla düşünce özgürlüğüne yapılan saldırıyı da kınadığını belirten Felek, aynı şekilde etnik temelde siyaset yapanları da kınadığını, Kıbrıs’taki ortak düşmanın sermaye sınıfı ve emperyalizm olduğunu kaydetti.

Felek, Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarından kaynaklı gerginliği endişeyle izlediklerini ifade ederek, buradan çıkacak yer altı kaynaklarının tüm Kıbrıslıların menfaati için kullanılması gerektiğini, Kıbrıs sorununun en erken zamanda çözümlenmemesi durumundaysa emek mücadelesinin de sonuçsuz kalacağını belirtti.



Kritsis’ten kaptan’a PEO bayrağı…

Felek’in konuşmasının ardından Kıbrıs'ın güneyinden PEO sendikası Genel Sekreteri Pambis Kritsis konuşma yaptı ve ardından KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan’a PEO bayrağı hediye etti.

Ardından PASYDY Başkanı Glafkos Hadjipetru ve Türkiye Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun konuşmalarına yer verildi.



Özel sektörde sendikalaşma…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de konuşmasında, ülkede gelmiş geçmiş sendika örneklerinin kimisinin olumlu kimisinin olumsuz etki yarattığına değindi ve sendikalaşmanın iyileştirilmesi gerektiğini her fırsatta vurguladığını ifade etti.

Mücadeleci bir partinin içinden geldiğini ve çalışma hayatındaki bu tür sorunların çözümü için mücadele ederken, sendikalı olmanın ve sendikalaşmanın ne olduğunu öğrendiğini belirten Çeler, kendisinin “özel sektörde sendikalaşmanın” sözünü Meclis’e öneri sunduğu günlerde verdiğini ve bugün bir kez daha vermenin gereksiz olduğunu söyledi.

“Komik” bir asgari ücret açıklandığını, fakat bu ücret açıklanırken masanın etrafında esas olması gereken emek kesiminin bulunmadığını anlatan Çeler, bundan sonrasının daha önemli olduğunu, var olan yasayla ancak bu kadar yapılabildiğini, artık düğmeye basarak asgari ücretin hem ismini, hem şeklini hem de belirlenmesinin değiştirileceğini söyledi.

Bengihan, Göç Yasası’na değindi

Aranın ardından KTMAS Genel Sekreteri Güven Bengihan bir önceki döneme ait faaliyet raporunu sundu.

KTAMS’ın Kıbrıs sorununa siyasi eşitliğe dayalı Federasyon temelinde adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunması gerektiğine inandığını kaydeden Bengihan, bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Mustafa Akıncı’nın desteklenmesi yönünde yönetim kurulu kararı aldıklarını hatırlattı.

Bengihan, kamuda hizmet veren üyelerin ve diğer çalışanların mağduriyetine yol açan kararların ve uygulamaların iptal edilmesi için gerek ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunarak, gerektiğinde eylemler ve grevler yaparak bazen de hukuki alanda mücadele ederek sonuç almaya çalıştıklarını kaydetti.



Eşit işe eşit ücret prensibi

“Eşit işe eşit ücret” prensibi yok sayılarak hayata geçirilen ve “Göç Yasası” olarak nitelenen 47/2010 sayılı yasanın iptali için hayata geçirdikleri eylemler sonucu bu yasa ile ilgili bazı iyileştirmeler yapıldığını belirten Bengihan, sendikanın hedefinin; bu yasanın tamamen iptal edilerek yaratılan eşitsizliğin ve adaletsizliğin ortadan kaldırılması olduğunu da ifade etti.

Çalışanların, daha çağdaş koşullarda hizmet verebilmeleri, halkın da kamudan daha kaliteli hizmet alabilmesinin sendikanın temel hedeflerinden olduğunu anlatan Bengihan, bu hedefe ulaşmak için birçok kurumda personel eksikliklerinin giderilmesi ve fiziki koşulların iyileştirilmesi talebiyle eylem ve grevler yaptıklarını bildirdi. Bengihan, eğitim konusuna büyük önem veren sendikanın bu dönem içerisinde değişik konularda seminerler ve eğitim çalışmaları düzenleyerek üyelerinin gelişimine katkı sağladığını, sendikanın üye olduğu uluslararası sendikalarla gerçekleştirdiği temaslar sayesinde emekçilerin sesinin uluslararası platformlarda duyulmasını sağladığını belirtti. Sendikal birlikteliğe büyük önem veren KTAMS’ın, çalışanların ekonomik ve özlük haklarının geliştirilmesi ve sorunlarının çözümü için birçok kez diğer sendikalarla güç birliği içinde eylemler gerçekleştirdiğini de anlatan Bengihan, sendikanın mücadelesinin ekonomik haklar ve özlük hakları talepleri ile sınırlı olmadığını, emek, barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesi olduğunu kaydetti.

Örgütlü olmanın önemine de işaret eden Bengihan, küresel sermayenin emek sömürüsüne karşı da dost ve kardeş örgütlerle omuz omuza, dayanışma içerisinde, ortak mücadele verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Genel Kurulda faaliyet ve mali raporların görüşülerek onaylanmasıyla, tüzük değişikliklerinin yapılmasının ardından yönetim ve onur kurullarının seçimi yapıldı. Genel kurul sonrası KTAMS yetkili kurulları şu isimlerden oluştu

Yönetim Kurulu:

1- GÜVEN BENGİHAN

2- ÜLFET KRAL

3- EMETE TAŞKAN

4- FİRDEVS BLADANLI

5- MEHMET OYTAM

6- SERMAN YİĞİT

7- DENİZ TUĞBERK

8- MUZAFFER SEVİM

9- ŞAZİYE ŞABAN ATASER

10- DEVRİM BARÇIN

11- EBRU ŞEREBET

12- AHMET KATRANCIOĞLU

13- DEVRİM KARAMAN

14- AHMET ASOĞLU

15- ZEHRA ÇİÇEKLİ

16- GÖKHAN TOZAN

17- OYA ADSIZ MARAŞUNA

18- AYŞE ÇAĞSIN BAYSALHAN

19- HÜSEYİN KOCADAL

20- ALTAY ALAMİNYOLU

21- DİDEM BÜLBÜLCÜ ALİUSTA

22- ASIM KAMACI

23- M.SALİH TABUR

24- MUSTAFA YAŞLI

25- RECEP YAMUK

26- OSMAN ÖZKORALTAY

27- ONAY HACIKÜÇÜK

28- FIRAT BAŞPINAR

29- ÇAĞIN OYTAÇ

30- AYŞE ÇETİNER

Onur Kurulu:

1- Ahmet C. Musaoğulları

2- Mehmet Biliz

3- Serdar Cesurer

4- Öcal Fatih Kutrafalı

5- İbrahim Solmazcan