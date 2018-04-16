KTAMS'dan liderlere çağrı: Tarihi sorumluluğunuzun  bilinci ile hareket edin

KTAMS, bu akşam gerçekleşmesi beklenen Kıbrıslı liderlerin görüşmesi öncesinde çağrı yaptı. Yaklaşık 9.5 ay sonra gayrı resmi bir yemek için yeniden bir araya gelecek olan Akıncı ve Anastasiadis’in çözüm için güçlü irade ortaya koymaları istendi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Crans Montana’da yapılan görüşmelerde büyük ilerlemeler sağlanmasına rağmen başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra bu akşam yapılacak olan liderler görüşmesi sürecin yeniden başlatılması açısından büyük önem taşımaktadır..

Kimi çevreler tarafından bu görüşme önemsiz gösterilse de her iki tarafta niyet olması halinde bugüne kadar sağlanan ilerlemeler de dikkate alındığında sürecin devamı ve sonuca ulaşması açısından büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde ekonomik olarak büyük sıkıntıların yaşandığı ve Adamızın bir ateş çemberi içinde kaldığı bu günlerde Kıbrıs sorununa görüşmeler yoluyla bir çözüm bulmanın aciliyeti bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır.

Bugün yapılacak olan görüşmenin her iki tarafın kabul edeceği iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı Federasyon temelinde bir çözüm için yeni bir umut olması, liderlerin ayrılıkçı değil, birleştirici yönde irade ortaya koyması ile mümkündür. Her iki lidere çağrımız; tarihi sorumluluğunuzun bilinci ile hareket ederek çözüm için kuvvetli irade ortaya koyun".