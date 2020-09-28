KTAMS, Trafik Dairesi’ndeki grevine devam edecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “hükümetin duyarsız”, “sorumsuz” ve “umursuz” tavırları nedeniyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi’ndeki grevi yarın da sürdüreceklerini duyurdu.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, “İlgili dairelerden hizmet bekleyen halkımızın mağdur edilmesinin tek sorumlusu devlet ciddiyetinden yoksun olan, seçim telaşındaki UBP-HP Hükümeti’dir” dedi.