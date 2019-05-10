KTAMS: Tebliğ ve icra memuru darp edildi

KTAMS, İskele Kaza Mahkemesi’nde görevli bir tebliğ ve icra memurunun darp edildiğini belirterek, olayı şiddetle kınadıklarını kaydetti. Sendika, darp edilen üyesinin sahipsiz olmadığını vurguladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz gün İskele Kaza Mahkemesi’nde görevli tebliğ ve icra memuru üyesi Artan Kulaber’in, icra işlemi için gittiği Dipkarpaz’da görevini yerine getirirken, hiç hak etmediği bir muameleyle karşı karşıya kalarak, davalı vatandaş tarafından darp edildiğini aktardı.

Yaşanan darp olayını kesinlikle tasvip etmediklerini ifade eden Bengihan, “bu olayı fedakârca görevini yerine getirmeye çalışan üyemize kişisel olarak yapılan bir saldırı olarak görmemekte; Mahkemelerimize karşı bir saldırı olarak değerlendirmekteyiz” dedi.

Bengihan, yaşanan olaydan sonra Kulaber’in polise şikayette bulunduğunu, söz konusu şahsın ifadesi alınarak cezai ehliyeti olup olmadığının araştırılacağı bilgisi verildiğini belirtti.

Bengihan, “Bu olayı şiddetle kınar; darp edilen üyemizin sahipsiz olmadığını vurgularız. Yapanın yanına kâr kalmaması adına, darp olayını gerçekleştirene caydırıcı bir ceza verilmesi için ilgili makamları derhal göreve davet ederken, bu sürecin takipçisi olacağımızı belirtiriz” dedi.