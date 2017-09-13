KTAMS: ‘Tamamen bir dayatmanın ürünü’!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), hükümeti “çağdışı saat uygulaması” konusunda halkın iradesine saygı göstermeye davet etti.

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz yıl kış saati uygulamasına geçilmemesi nedeniyle meydana gelen trafik kazasında çocukların hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Bu acı olaydan hiçbir ders almayan UBP-DP azınlık hükümeti, tekrar ayni acıların yaşanmasına yol açabilecek bu uygulamayı devam ettirmekte inatla ısrar etmektedir” dedi.

Tamamen bir dayatmanın ürünü olan bu uygulamadan öğrencilere, çalışanlara ve halka daha çok zarar vermeden vazgeçilmesi gerektiğini belirten Bengihan, aynı acıların tekrar yaşanmasını istemediklerini kaydetti.

Bengihan, “Kamu hizmetlerinde, eğitimde ve diğer tüm alanlarda verimliliğe hiçbir olumlu katkı yapmadığı, aksine olumsuz etkilediği ortada iken sırf birilerine itaat etmek uğruna bu uygulamada ısrar eden hükümet kendi halkının iradesini yok saymaktadır” dedi.

Tüp gaza yapılan zam konusunda çalışanlar ve halkımız adına sendikamızın ortaya koyduğu sert tepki karşısında geri adım atan hükümeti, saat uygulaması konusunda da halkın iradesine saygı göstermeye davet eden Bengihan, “Halkın iradesi karşısında hiçbir güç duramaz. İradesine saygı göstermeyenlerden günü geldiğinde halk bunun hesabını sorar” dedi.