Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde süresiz grev başlattı.

Grevin, Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’ne en az 3 personel ve 1 odacı istihdam edilene dek süreceği belirtildi.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, 20 Ocak’ta başlayıp bugün süresize greve dönüşen eylemle ilgili saat 11.00’de Girne Sosyal Sigortalar Dairesi önünde basın açıklaması yaptı.

KAPTAN: “BAKAN SANER SORUNA DUYARSIZ”

Kaptan, Girne Sosyal Sigortası’nda başlayan eylemin 11’inci, iş günü olarak ise 7’nci gününe ulaştığını belirterek, ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’in kendi bakanlığına bağlı dairenin sorununa duyarsız kaldığını savundu.

“MAAŞ ARTIŞI, ÖZLÜK HAKKI VE BAŞKA BİR HAK TALEBİ İÇİN YOLA ÇIKILMADI...”

“Bizler bulunduğumuz noktadayız. Burada maaş artışı, özlük hakkı ve başka bir hak talebi için yola çıkmadık. Burada; aksayan işler, insanların daha kaliteli ve hızlı hizmet alabilmesi ve personel eksikliğinin giderilmesi için yola çıktık. Maalesef halkına daha kaliteli hizmet vermeyi düşünmeyen bir azınlık hükümeti ile karşı karşıyayız” diyen Kaptan, dairedeki personel ve odacı eksikliğinin bir an önce giderilmesini istedi.

Hizmet alma amacıyla daireye gelen insanlara; “eylem var, sağlık belge ve kartı alma için Lefkoşa’ya gitmeniz gerekir” demekten yorulduklarını dile getiren Kaptan; “Umarım Hükümet için de sıkıntı olur ve bir an önce bunu gidermek için buraya personel istihdam edilir, biz de eylemi sonlandırırız” dedi.

Binanın fiziki altyapısındaki sorunlara da işaret eden Kaptan, birden çok dairenin bir arada bulunduğu binanın yağmurlu günlerde akıttığına, asansörün çalışmadığına ve yer döşemelerinin kabardığına dikkat çekti.

Kaptan, süresiz grevin daireye personel ve odacı istihdam edilinceye kadar süreceğini sözlerine ekledi.